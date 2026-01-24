le abitudini che crediamo sane ma che invece fanno male alla salute

Molte persone adottano abitudini considerate salutari, come il digiuno, l'allenamento HIIT o l'uso di integratori, credendo di migliorare il proprio benessere. Tuttavia, alcuni di questi comportamenti potrebbero avere effetti negativi sulla salute se non gestiti correttamente. È importante conoscere i rischi associati a pratiche wellness poco equilibrate e affidarsi a consigli scientifici per adottare uno stile di vita realmente benefico.

Alziamoci alle cinque del mattino. Saltiamo la colazione. Spingiamoci al limite con allenamenti intensi ogni giorno. Ingurgitiamo integratori, meglio se consigliati da qualche influencer. Così, almeno stando ai social, dovremmo stare in forma. La realtà però è diversa, come spiega un articolo dell'Evening Standard: molte delle abitudini wellness che ci vengono vendute come salutari possono lasciarci più stressati, esausti e confusi di prima. Non si tratta di contestare tutto in blocco, ma di capire se certe pratiche, adottate per moda o per paura di non essere abbastanza "sani", abbiano davvero senso per noi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Adolescenza, aggressività, armi da taglio. L'esperta: «Quello che oggi i ragazzi ci comunicano in diversi modi è che stanno estremamente male. Fanno del male agli altri, ma soprattutto lo fanno a se stessi»A La Spezia si è recentemente verificato un grave episodio che evidenzia il disagio tra i giovani.

Fai attenzione: ecco sei abitudini igieniche che sicuramente stai facendo male (e che devi correggere subito)Molti di noi credono di seguire correttamente le norme di igiene quotidiana, ma alcune abitudini possono risultare meno efficaci di quanto pensiamo.

