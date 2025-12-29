Capodanno al museo | le aperture straordinarie a Chieti

Il primo gennaio, molti musei e parchi archeologici statali apriranno le proprie porte a livello nazionale, offrendo un’opportunità di visita e di scoperta durante il giorno di Capodanno. A Chieti, in particolare, il museo sarà aperto dalle 10, consentendo ai visitatori di iniziare l’anno con una visita culturale. Un’occasione per conoscere il patrimonio storico e artistico della città in un giorno di festa.

Aperture straordinarie di musei e parchi archeologici statali su tutto il territorio nazionale il 1° gennaioNel giorno di Capodanno a Chieti dalle 10.30 alle 17.30 (ultimo ingresso alle ore 17) resteranno aperti sia il museo archeologico nazionale Villa Frigerj che il museo archeologico nazionale.

