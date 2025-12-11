Per la Danimarca gli Usa sono per la prima volta una potenziale minaccia | il report dei servizi segreti

Il nuovo rapporto dei servizi segreti danesi segnala un cambio di prospettiva nei confronti degli Stati Uniti, considerandoli ora come una potenziale minaccia. Si evidenzia il ruolo del potere economico e delle minacce di dazi elevati, oltre alla possibilità di interventi militari anche contro gli alleati, sottolineando una crescente attenzione alle strategie statunitensi a livello globale.

“Gli Stati Uniti usano il potere economico, anche sotto forma di minacce di dazi elevati, per imporre la propria volontà e non escludono più l’uso della forza militare, anche contro gli alleati”. Queste parole provengono dai servizi segreti danesi e fanno parte del rapporto annuale sulla valutazione delle minacce: per la prima volta, gli Stati Uniti sono stati inseriti nel rapporto in quanto potenziale minaccia, come rivela il New York Times. La scelta è stata motivata dalla politica estera dell’amministrazione del presidente Donald Trump, contraddistinta da atti e dichiarazioni a sfavore dell’ Unione europea e dei Paesi membri: un cambiamento nei rapporti che ha destato preoccupazione a Copenaghen, generando delle incertezze sulla sicurezza danese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it