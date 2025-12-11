Per la Danimarca gli Usa sono per la prima volta una potenziale minaccia | il report dei servizi segreti
Il nuovo rapporto dei servizi segreti danesi segnala un cambio di prospettiva nei confronti degli Stati Uniti, considerandoli ora come una potenziale minaccia. Si evidenzia il ruolo del potere economico e delle minacce di dazi elevati, oltre alla possibilità di interventi militari anche contro gli alleati, sottolineando una crescente attenzione alle strategie statunitensi a livello globale.
“Gli Stati Uniti usano il potere economico, anche sotto forma di minacce di dazi elevati, per imporre la propria volontà e non escludono più l’uso della forza militare, anche contro gli alleati”. Queste parole provengono dai servizi segreti danesi e fanno parte del rapporto annuale sulla valutazione delle minacce: per la prima volta, gli Stati Uniti sono stati inseriti nel rapporto in quanto potenziale minaccia, come rivela il New York Times. La scelta è stata motivata dalla politica estera dell’amministrazione del presidente Donald Trump, contraddistinta da atti e dichiarazioni a sfavore dell’ Unione europea e dei Paesi membri: un cambiamento nei rapporti che ha destato preoccupazione a Copenaghen, generando delle incertezze sulla sicurezza danese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In Europa nati 200 bebè da un donatore di sperma a rischio cancro. Ad alcuni piccoli è stato poi diagnosticato il male, alcuni sono già morti. Il caso denunciato in Danimarca #ANSA Vai su X
L'industria della difesa e sicurezza è in continuo movimento: il Dipartimento di Stato degli USA ha recentemente approvato una possibile vendita militare estera al Governo della Danimarca. In gioco ci sono missili aria-aria a medio raggio avanzati AIM-120C - facebook.com Vai su Facebook
Danimarca, anche gli Stati Uniti tra i fattori di rischio per la sicurezza nazionale: cosa c’è nel dossier dell’intelligence - Secondo il New York Times, l’ultimo rapporto dei servizi militari danesi inserisce per la prima volta Washington tra gli elementi di incertezza strategica. Secondo msn.com