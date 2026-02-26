Lama scimpanzè e antilopi | ecco quando riapre il parco ' Safari Ravenna'

Ravenna, 26 febbraio 2026 – Oltre a confermare e ad ampliare il suo impegno in progetti di conservazione e tutela di diverse specie, quest’anno propone alcune novità, tra cui una cucciola di lama, antilopi nilgai e dromedari. La riapertura Stiamo parlando del parco faunistico ‘Safari Ravenna’, la cui riapertura è in programma domenica prossima (1° marzo). Gran parte degli animali ospitati fanno parte degli Studbook europei, vale a dire un censimento degli esemplari e una attività di interscambio tra istituzioni zoologiche europee al fine di mantenere un costante monitoraggio della variabilità genetica e rendere la popolazione stabile e sana in ambiente controllato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

