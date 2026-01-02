Riapre il presepe vivente musical di Naro | ecco quando e dove

Il presepe vivente musical di Naro torna dal 3 al 6 gennaio presso Casa ContemplAttiva, in piazza Padre Favara. Un’occasione per visitare questa rappresentazione tradizionale, che combina elementi artistici e spirituali in un contesto suggestivo. La manifestazione è rivolta a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica e ricca di storia, nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione alla sicurezza.

Il presepe vivente musical di Naro riaprirà al pubblico dal 3 al 6 gennaio, presso Casa ContemplAttiva, in piazza Padre Favara. Sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 21, con inizio degli spettacoli ogni 30 minuti circa, permettendo al pubblico di accedere in modo ordinato e di.

