Gli scimpanzé selvatici dell’Africa positivi all’alcol-test Una predisposizione biologica trasmessa agli umani?

Gli scimpanzé selvatici africani amano alzare il gomito: non per alzare il bicchiere al bancone del bar, ma per fare il pieno di alcol mangiando grandi quantità di frutta fermentata. Al punto da risultare positivi ai “controlli” effettuati sul campo, ovvero a Ngogo, nel Parco Nazionale di Kibale, in Uganda, da un team di ricercatori dell’Università della California-Berkeley. L’equivalente di due drink al giorno. L’originale studio, pubblicato sull’autorevole rivista Biology Letters, è stato condotto anche grazie a un ingegnoso stratagemma: la dislocazione sul terreno ai piedi degli alberi di rami biforcuti ricoperti di sacchetti di plastica per creare piccole “ciotole” di raccolta. Nell’arco di una decina di giorni è stato così possibile valutare 20 campioni di urina di 19 diversi esemplari di Pan troglodytes (nome scientifico dello scimpanzé africano), tutti identificati con l’aiuto dello staff locale che riconosce a vista ogni esemplare del gruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

