Scimpanzé e alcol confermata l’ipotesi della ‘scimmia ubriaca’ | tracce di etanolo nelle urine

Le urine di alcune scimmie mostrano tracce di etanolo, confermando l'ipotesi che assumano alcol attraverso la fermentazione di frutta. La causa risiede nella presenza di mele stella bianca, che fermentano naturalmente, producendo alcol. Questo fatto dimostra come gli animali possano cercare attivamente sostanze che alterano lo stato di coscienza. La scoperta solleva domande sul comportamento alimentare delle scimmie e sul loro rapporto con la fermentazione naturale.

(Adnkronos) – Il loro 'nettare degli dei' non è a base di uva, ma di mela stella bianca. Però il risultato è lo stesso: fermentazione, alcol, convivialità. L'anno scorso avevano fatto il giro del mondo le immagini di un gruppo di scimpanzé selvatici seduti in circolo, come vecchi amici, con al centro un maxi 'African breadfruit' in condivisione. Ora, i test delle urine confermano: consumano alcol. Grazie ai coraggiosi sforzi di uno studente laureato dell'University of California Berkeley, Aleksey Maro, è stato possibile scrivere una nuova pagina, che colma un gap cruciale nell'ipotesi della 'scimmia ubriaca' formulata dagli scienziati: l'idea cioè che gli scimpanzé e probabilmente molti altri animali ingeriscano naturalmente alcol nella loro dieta e addirittura lo cerchino. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

