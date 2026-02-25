Miss Mamma Italiana in trasferta a Sanremo protagoniste nella trasmissione in tv anche due cesenati

Le mamme miss hanno realizzato interviste ad ospiti presenti nello studio di Miss Mamma Italiana, nella ‘Città dei fiori’, nonché agli addetti ai lavori ed alle persone che affollano Sanremo Le mamme miss hanno realizzato interviste ad ospiti presenti nello studio di Miss Mamma Italiana, nella ‘Città dei fiori’, nonché agli addetti ai lavori ed alle persone che in questa settimana, affollano dal mattino a notte fonda, le vie e le piazze sanremesi, per vivere le grandi emozioni della 76esimo edizione del Festival. Tra loro, anche Valentina Crescimbeni, 29 anni, di Longiano, “pre finalista Miss Mamma Italiana 2026” e Franca Pulvirenti, 66 anni, di Cesena, “Miss Mamma Italiana Evergreen Arianne 2025”. In rappresentanza della Romagna, hanno ottenuto un notevole successo, il Maestro Mauro Casadei e Noemi Roncuzzi, del Gruppo Casadei Danze di Cesena, che nello studio di Miss Mamma Italiana, hanno proposto una mazurka romagnola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Una signora barese tra le protagoniste del calendario Miss Mamma Italiana Gold 2026: ecco chi èUna signora di Bari tra le protagoniste del calendario Miss Mamma Italiana Gold 2026.

Miss Mamma, ecco il calendario. Protagoniste le vincitrici del concorsoÈ stato recentemente presentato a Bellaria il calendario 2026 di Miss Mamma Italiana, con le vincitrici del concorso come protagoniste.

Una cuneese tra le premiate di Miss Mamma Italiana: Michela Pellegrino sesta classificata al concorso nazionale Mamme in PoesiaLa mamma cuneese è stata premiata domenica 15 febbraio nello spazio eventi del centro commerciale I Malatesta di Rimini, nel corso di una cerimonia condotta da Paolo Teti, ideatore del concorso ... targatocn.it

Itohan è Miss mamma in poesiaAnche quest’anno, ha ottenuto un notevole successo un altro importante evento legato a Miss Mamma Italiana , concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, ... polesine24.it

