Miss Mamma Italiana sbarca a Sanremo | protagoniste anche due bellezze ravennati

Tra loro, anche: Patrizia Verlicchi, 68 anni di Ravenna, “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020” e Silvia Zinzani, 49enne ravennate “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2025” Trenta Mamme Miss di “Miss Mamma Italiana”, il primo e unico concorso nazionale dedicato alla figura della mamma, giunto alla 33ª edizione, sono state protagoniste ieri a Sanremo di una trasmissione televisiva che andrà in onda venerdì 27 febbraio alle 17 su Canale Italia. Il programma, condotto dal patron del concorso insieme a Rosa Deriu, con la regia di Eugenio Angeli, è stato realizzato nella “Città dei Fiori” durante la settimana della 76ª edizione del Festival.Le partecipanti hanno realizzato interviste agli ospiti presenti nello studio di “Miss Mamma Italiana”, ma anche agli addetti ai lavori e alle tante persone che, da mattina a notte fonda, affollano le vie e le piazze sanremesi per vivere le emozioni del Festival. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

