La Guardia di Finanza di Lucca ha sequestrato 235 pupazzi “Labubu” falsi durante un’operazione nei negozi del centro storico. L’attività, condotta dal reparto mobile, ha mirato a contrastare la vendita di prodotti contraffatti, tutelando il mercato e i consumatori. Il sequestro evidenzia l’impegno delle autorità nel contrastare il commercio illecito di merce contraffatta, garantendo la tutela della proprietà intellettuale e la legalità.

Anche a Lucca sono arrivati i Labubu falsi. La Guardia di Finanza ne ha sequestrati 235 contraffatti nel corso di un’operazione condotta dal nucleo mobile del Gruppo di Lucca in quattro esercizi commerciali situati nel centro storico della città. I prodotti, esposti sugli scaffali e pronti per la vendita a prezzi particolarmente concorrenziali, riproducevano i celebri pupazzi nati dalla fantasia dell’illustratore Kasing Lung, protagonisti della serie di libri “The Monster”. Proprio il costo insolitamente basso e alcune anomalie nei dettagli hanno attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle. Gli esemplari originali dei Labubu, infatti, presentano caratteristiche ben precise: il tipico sorriso beffardo con esattamente nove denti appuntiti e, sotto il piede sinistro, il logo dell’azienda produttrice accompagnato dal simbolo del copyright. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Finanza sequestra 235 pupazzi ”Labubu” contraffatti

Labubu falsi scoperti a Lucca: sequestrati 235 pupazzi dalla guardia di finanzaA Lucca sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 235 pupazzi Labubu falsi, prodotti senza autorizzazione.

Leggi anche: Genova, la Finanza sequestra 13.500 Labubu contraffatti, erano pronti per essere venduti ai bimbi a Natale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La Finanza sequestra 235 pupazzi Labubu contraffatti; Anche a Lucca i Labubu falsi: sequestrati in quattro negozi; Sequestra i videogame al figlio, bambino di 11 anni spara e uccide il padre; GUARDIA DI FINANZA * SEQUESTRATI 235 LABUBU CONTRAFFATTI A LUCCA, SCOPERTI 4 NEGOZI CON PRODOTTI NON ORIGINALI.

Loreto, la Finanza sequestra oltre 200 profumi contraffattiPiù di 200 profumi e prodotti per la cosmesi contraffatti pronti per essere commercializzati in occasione delle festività natalizie sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Osimo a Loreto. ilrestodelcarlino.it

La Guardia di Finanza sequestra 200 tra profumi e prodotti cosmesi contraffattiA Loreto (Ancona) sequestrati oltre 200 prodotti contraffatti, tra flaconi di profumi e prodotti per la cosmesi e la cura della persona, oltre al packaging, pronti per essere commercializzati in ... ansa.it

La Guardia di Finanza sequestra 126.000 prodotti insicuri a Matera. Scopri tutti i dettagli delle operazioni di servizio - facebook.com facebook