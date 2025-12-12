Come funziona la truffa del pedaggio fantasma in autostrada | attento agli sms trappola un clic e ti svuotano il conto

La truffa del pedaggio fantasma in autostrada si diffonde attraverso sms ingannevoli, che avvisano di un presunto pagamento non saldato. Con un semplice clic, le vittime rischiano di essere raggirate e di perdere somme di denaro importanti. È importante riconoscere i segnali di questa truffa e prestare attenzione ai messaggi sospetti per evitare di cadere nella trappola.

La trappola è in un messaggio di 6 righe, ma può costare carissima: “Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non saldato. Importo euro 6,50. Paga in modo sicuro entro il.”. Primo segnale d’allarme: il sito è una copia malfatta dell’originale, spesso si presenta come autostiede.compay. Secondo campanello d’allarme: c’è qualche errore di scrittura. L’ultima truffa rimbalza sugli smartphone. “Informiamo tutti i nostri clienti che sono stati rilevati recenti tentativi di phishing da parte di soggetti terzi che utilizzano fraudolentemente il nome dell’azienda per ottenere informazioni personali, inclusi i dati delle carte di credito”, spiega Autostrade per l’Italia sul suo sito web ufficiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Come funziona la truffa del pedaggio fantasma in autostrada: attento agli sms trappola, un clic e ti svuotano il conto

Basta un click e ti svuotano il conto Fate attenzione alla truffa di Austrade per l'Italia. Come funziona: https://fanpa.ge/BMaqf - facebook.com Vai su Facebook

Truffa informatica «man in the middle»: come funziona e come difendersi Vai su X

Come funziona la truffa del pedaggio autostradale non pagato. Attenti agli sms dei furbetti - Autostrade per l’Italia ha confermato di essere estranea e di non essere solita inviare simili comunicazioni per messaggio. Scrive repubblica.it

La truffa del pedaggio “fantasma” dell’autostrada: un click e ti svuotano il conto - Truffe sempre più sofisticate cercano di rubare dati personali e bancari: come riconoscere i canali ufficiali e cosa fare in caso di rischio ... Scrive fanpage.it

Furbetti dell’auto

Video Furbetti dell’auto Video Furbetti dell’auto