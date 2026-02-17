Maxi truffa ad anziani risparmiatori | tra gli indagati un’ex direttrice delle Poste Bottino totale di 800mila euro
Una ex direttrice delle Poste è tra gli indagati in una truffa da 800 mila euro ai danni di anziani risparmiatori, scoperta dalla Guardia di Finanza di Trapani. La frode ha coinvolto diverse vittime, tutte over 70, che hanno perso i loro risparmi attraverso false promesse e operazioni fraudolente. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano l'ex dipendente alle manovre illecite, portando all'apertura di un’indagine ufficiale.
Scoperta una maxi truffa ai danni di anziani risparmiatori dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Trapani. Sotto accusa sono finiti un’ ex direttrice di un ufficio postale di un Comune del Trapanese e un commerciante, ma oltre a loro sarebbero coinvolte altre persone. Sono indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa, peculato, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo le prime indagini, il valore complessivo delle somme sottratte ammonterebbe a circa 800mila euro. Tutto è partito dopo la denuncia di un anziano risparmiatore che aveva rilevato un ammanco sul proprio libretto postale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
