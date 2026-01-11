WRC – Toyota scopre la presa d’aria

Toyota ha effettuato test sulla Yaris Rally1 rimuovendo la copertura del roof scoop, con l’obiettivo di ottimizzare l’aerodinamica. Questa modifica mira a migliorare la resistenza dell’auto e l’efficienza dell’ala posteriore, contribuendo a performance più competitive nelle gare del WRC. La sperimentazione rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del veicolo, senza compromettere la stabilità e la funzionalità durante le competizioni.

Toyota testa la Yaris Rally1 senza la copertura del roof scoop. Una soluzione scelta per migliorare la resistenza aerodinamica e l'efficienza dell'ala posteriore. In queste giorni Toyota è alle prese con i test pre Rallye Monte Carlo sulle Alpi francesi. Non è sfuggita una configurazione tecnica già vista in passato sulla GR Yaris Rally1: l'assenza

