L’Atalanta batte un colpo da Champions | rimonta di testa e cuore Napoli battuto 2-1

L’Atalanta conquista tre punti cruciali battendo il Napoli 2-1 grazie a una rimonta di testa e cuore. La causa è la determinazione della squadra bergamasca, che ha sfruttato al massimo una palla inattiva per segnare il gol decisivo. La vittoria permette all’Atalanta di migliorare la posizione in classifica e di consolidare la propria crescita nel campionato. La squadra ora punta a mantenere questa forma positiva nelle prossime sfide di Serie A.

Bergamo. Tre punti di quelli che poi a fine stagioni li pesi e vedi che non sono come gli altri. L’ Atalanta sfrutta la palla-break sulla racchetta nel migliore dei modi, battendo il Napoli con una rimonta di carattere e continuando la sua risalita in classifica in un 2026 pressoché perfetto in Serie A: 7 vittorie e 2 pareggi per una produzione di 23 punti che supera i 22 accumulati nelle prime 15 giornate. Una media punti quasi raddoppiata da capodanno in avanti che vale quota 45, pari col Como, a -1 dalla Juventus e -2 dalla Roma impegnata stasera contro la Cremonese. A fare la differenza è soprattutto il carattere, quello che spinge Pasalic e Samardzic a saltare più in alto di tutti e segnare di testa ad una squadra che porta lo Scudetto sul petto e di gol di testa ne aveva subito uno nell’ultimo anno e mezzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Atalanta batte un altro colpo da Champions: vittoria 2-0 sul campo della LazioL’Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, battendola 2-0 all’Olimpico.

L’Atalanta rimonta e batte il Napoli 2 a 1Pasalic e Samardzic hanno segnato due reti di testa che hanno portato l’Atalanta a vincere contro il Napoli, interrompendo la serie di risultati negativi della squadra ospite.

