LIVE Atalanta-Borussia Dortmund Champions League calcio in DIRETTA | serve una rimonta storica

L'Atalanta affronta il Borussia Dortmund per una rimonta storica nella partita di ritorno dei playoff di Champions League, dopo aver perso all’andata. La squadra bergamasca cerca di ribaltare il risultato, spinta dal sostegno dei tifosi allo stadio. I tedeschi puntano a consolidare il vantaggio conquistato in trasferta, mentre i padroni di casa sono determinati a sorprendere. La sfida promette emozioni intense fino all’ultimo minuto, con il pubblico pronto a vivere un match decisivo.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della gara di ritorno dei playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund. Nella gara di andata della scorsa settimana i tedeschi si sono imposti per 2-0 sui bergamaschi con i gol di Guirassy e Beier. Risultato che quindi "costringe" i lombardi in questa seconda gara tra le due squadre a segnare almeno 2 gol per ottenere i supplementari nella speranza di qualificarsi al tabellone finale che coincide con gli ottavi. I ragazzi di Palladino nel primo match sono sembrati un po' spenti dal punto di vista del gioco e hanno sofferto la compostezza avversaria.

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 0-0Il match tra Borussia Dortmund e Atalanta si conclude con un pareggio zero a zero, un risultato che nasce da una partita combattuta e molto tattica.

Diretta gol Champions League LIVE: Borussia Dortmund Atalanta 1-0Il Borussia Dortmund ha segnato il gol decisivo contro l'Atalanta, portandosi in vantaggio 1-0 durante la partita dei playoff della Champions League.

BORUSSIA DORTMUND X ATALANTA AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE DIRETO DO ESTÁDIO SIGNAL IDUNA PARK

