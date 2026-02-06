A pesca di immagini Bianco&nero la mostra fotografica di Irene Sollazzo al Caffè Pedrocchi

Dal 19 gennaio al 22 febbraio 2026, il Caffè Pedrocchi di Padova ospita la mostra fotografica di Irene Sollazzo, intitolata “A pesca di immagini. Bianco&nero”. La sala verde si riempie di foto in bianco e nero, scattate dall’artista, che invitano i visitatori a scoprire un mondo di immagini intense e suggestive. L’esposizione porta nel cuore della città un’occasione per fermarsi e osservare da vicino scatti che catturano momenti e emozioni senza bisogno di colore.

Dal 19 gennaio al 22 febbraio 2026, la Sala Verde del Caffè Pedrocchi di Padova ospita "A pesca di immagini. Bianco&nero" di Irene Sollazzo. In mostra dodici foto, selezionate da un più ampio lavoro di reportage, sul tema del rientro dei pescherecci dalle battute di pesca, che durano diversi.

