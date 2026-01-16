Despar Nord sostiene la cultura del territorio | presentato al Caffè Pedrocchi il Ricettario di Anonimo Padovano

Despar Nord promuove la cultura locale con la presentazione del “Ricettario di Anonimo Padovano”. L’evento si è svolto al Caffè Pedrocchi, dove è stato illustrato il volume curato da Marina Scopel, con contributi di Otello Fabris, pubblicato da Cierre Edizioni. L’iniziativa sottolinea l’impegno dell’azienda nel valorizzare il patrimonio culinario e culturale del territorio padovano.

Si è svolta ieri, nella suggestiva Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, la conferenza stampa di presentazione del volume Ricettario di Anonimo Padovano, a cura di Marina Scopel e con un contributo di Otello Fabris, pubblicato da Cierre Edizioni con il patrocinio dell’Associazione internazionale per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Al Pedrocchi la presentazione de "Il ricettario di Anonimo Padovano" a cura di Marina Scopel

Leggi anche: "Le stanze segrete del Caffé Pedrocchi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Despar sostiene le Giornate Fai d'Autunno - Despar conferma il proprio sostegno alle Giornate Fai d'Autunno 2025, l'iniziativa promossa dal Fondo per l'Ambiente Italiano Ets e dedicata alla scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e ... ansa.it

Despar Nord. . Nel 2025 abbiamo festeggiato i 10 anni di Despar Tribù e i protagonisti siete stati voi Un traguardo speciale che ha visto la consegna di 5 auto ai nostri fortunati vincitori del concorso "10 ANNI DI DESPAR TRIBÙ, IL PREMIATO SEI TU" - edi - facebook.com facebook