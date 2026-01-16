Despar Nord sostiene la cultura del territorio | presentato al Caffè Pedrocchi il Ricettario di Anonimo Padovano

Despar Nord promuove la cultura locale con la presentazione del “Ricettario di Anonimo Padovano”. L’evento si è svolto al Caffè Pedrocchi, dove è stato illustrato il volume curato da Marina Scopel, con contributi di Otello Fabris, pubblicato da Cierre Edizioni. L’iniziativa sottolinea l’impegno dell’azienda nel valorizzare il patrimonio culinario e culturale del territorio padovano.

Si è svolta ieri, nella suggestiva Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, la conferenza stampa di presentazione del volume Ricettario di Anonimo Padovano, a cura di Marina Scopel e con un contributo di Otello Fabris, pubblicato da Cierre Edizioni con il patrocinio dell’Associazione internazionale per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

