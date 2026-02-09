La Rai ha deciso di sospendere Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, dopo le recenti gaffe alle Olimpiadi. L’azienda lo ha convocato a Roma e ora valuta se confermare o meno la sua partecipazione alla cerimonia di chiusura a Verona. La situazione resta in bilico e ancora non ci sono decisioni definitive.

Dopo le polemiche per la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina, Paolo Petrecca è stato convocato a Roma dai vertici Rai. In azienda è stata valutata la possibilità di togliergli la conduzione della cerimonia di chiusura del 22 febbraio a Verona. Sulla scelta hanno pesato non poco anche le critiche di Usigrai. Paolo Petrecca convocato dalla Rai Paolo Petrecca è stato convocato a Roma dai vertici Rai dopo le polemiche legate alla telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi gli ha chiesto una relazione dettagliata sulla diretta, finita al centro di critiche e proteste interne. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe alle Olimpiadi, non condurrà la cerimonia di chiusura

Approfondimenti su Paolo Petrecca

La Rai sta pensando di allontanare Paolo Petrecca dopo le Olimpiadi.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, il telecronista Rai Paolo Petricca ha combinato una serie di errori che hanno fatto discutere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Paolo Petrecca

Argomenti discussi: ?Paolo Petrecca, polemiche dopo la telecronaca. Il sindacato Rai: Figuraccia alla cerimonia d'apertura di Milano Cortina; Olimpiadi, Mattarella e la figlia, Ghali non inquadrato e persone confuse: le gaffe della Rai; Olimpiadi e gaffe Rai, l'amarezza di Franco Bragagna: Con me azienda autolesionista. Petrecca? Si è sopravvalutato. E basta col dialetto romano; Rai, un disastro chiamato Petrecca.

Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota censurataSecondo indiscrezioni ci sarebbero riflessioni sulla posizione di Paolo Petrecca dopo la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 ... virgilio.it

Paolo Petrecca, chi è e le gaffe da brivido alle Olimpiadi 2026: cosa rischia il telecronista RaiDal ‘Buonasera dallo stadio Olimpico’ agli errori con atleti e vip, Paolo Petrecca scatena polemiche: Pd e M5S criticano, il caso potrebbe arrivare in Cda Rai. libero.it

Le polemiche per la disastrosa telecronaca di Paolo Petrecca alle Olimpiadi x.com

la Repubblica. . Era atteso sulle piste di Cortina. Per una bella sciata insieme alla moglie, da ricavare nei ritagli di tempo sottratti alla supervisione dei servizi sulle gare olimpiche, trasmesse in esclusiva dalla Rai. E invece Paolo Petrecca non si è presentato. facebook