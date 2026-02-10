Si deve dimettere Paragone il duro attacco a Petrecca dopo la gaffe olimpica | parole di fuoco

Gianluigi Paragone non le ha mandate a dire. Durante la trasmissione Omnibus su La7, ha attaccato duramente Petrecca, criticando la sua gaffe olimpica. Paragone ha chiesto che si dimetta, puntando il dito contro quello che definisce un errore grave alla guida della Rai. La polemica continua a tenere banco nel mondo dell’informazione italiana.

Il vero nodo che attraversa la Rai è indicato senza giri di parole nel duro intervento di Gianluigi Paragone, ospite del programma Omnibus su La7. Al centro delle sue critiche c'è il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, accusato di aver mostrato gravi carenze professionali. Secondo Paragone, la gestione di Petrecca sarebbe segnata da una "sciatteria impressionante", accompagnata da un atteggiamento di superbia che avrebbe inciso negativamente sulla qualità del servizio pubblico offerto dall'azienda di viale Mazzini. L'episodio simbolo riguarda la telecronaca dell'inaugurazione delle Olimpiadi, affrontata – sempre secondo Paragone – senza un'adeguata preparazione.

