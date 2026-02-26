La speranza che genera sicurezza Il messaggio di Padre Bormolini | Solo l’amore cambia il mondo

"È l’amore che cambia la visione che abbiamo della vita. Non è la bellezza che salverà il mondo, ma lo sguardo innamorato che permette di proteggere e di non perdere nulla. Noi dobbiamo reagire cambiando alla base una società che è arrivata a concepire l’amore come possesso e non come dono". Ieri alla sala Palatucci della questura si è tenuto l’incontro ’Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza’ nell’ambito del progetto ’Conoscersi per comprendersi’ con Guidalberto Bormolini, monaco, teologo, antropologo fondatore di ’Tuttoèvita’, fondazione che si occupa di fornire assistenza spirituale a coloro che devono affrontare un lutto o una malattia, attraverso le vie della comunione e della meditazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

