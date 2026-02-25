Disagio giovanile e dipendenze padre Bormolini parla di speranza

Padre Bormolini affronta il disagio giovanile e le dipendenze, attribuendo il problema alla mancanza di fiducia e di punti di riferimento. Durante l’evento di questa mattina, ha sottolineato come la speranza possa rafforzare i giovani, offrendo loro un senso di sicurezza. La discussione si è concentrata su iniziative pratiche e sul ruolo della comunità nel sostenere i più giovani. La sala Palatucci si è riempita di ascoltatori interessati alle proposte concrete.

"Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza", è il titolo dell'evento di stamattina alle 10 nella sala Palatucci della questura di via Dante nell'ambito del ciclo di incontri 'Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone'. L'incontro vedrà la partecipazione illustre di Guidalberto Bormolini, considerato un maestro spirituale del nostro tempo, monaco, teologo, antropologo, tanatologo, nonché fondatore di 'Tutto è Vita' un progetto che si pone l'obiettivo di accompagnare spiritualmente chi ha perso il senso della propria vita, chi è colpito da una malattia grave o chi accompagna una persona cara nella malattia, chi sta vivendo un lutto o chi teme la propria morte in modo tale da non riuscire a vivere in pienezza.