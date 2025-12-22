La luce del Natale | Fatti per il Cielo porta su Padre Pio TV il messaggio di gioia pace e speranza

“ Quanno nascette Ninno a Betlemme, era notte, parea miezojuorno. Maje le stelle lustre e belle se vedettero accussì, la cchiù lucente jette a chiammà li Magge a l’Uriente ”. Così tra il 1744 e il 1747 Alfonso Maria de’ Liguori scriveva uno dei più celebri canti natalizi della tradizione napoletana, oggi conosciuto in tutto il mondo come Tu scendi dalle stelle. Il testo racconta la nascita di Gesù a Betlemme, quando, pur essendo notte, il luogo santo fu illuminato da una luce così intensa da sembrare giorno. Una luce che simboleggia Cristo come vera Luce del mondo. È proprio da questo messaggio di luce e speranza che prende le mosse il programma televisivo “Fatti per il Cielo”, condotto da Don Francesco Cristofaro e Mario Sei, in onda su Padre Pio TV (canale 145) il 24 dicembre alle 21:30 e il 25 dicembre alle 8:40 e alle 15:45. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

