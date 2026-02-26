Contro il Borussia Dortmund un'altra grande serata di Champions League, la prima senza Gian Piero Gasperini come allenatore Mercoledì sera l’Atalanta ha battuto 4-1 il Borussia Dortmund, rimontando il 2-0 subìto all’andata e qualificandosi per gli ottavi di finale della Champions League di calcio. È l’unica squadra italiana ancora in gioco nel principale torneo europeo, dopo le eliminazioni prima del Napoli e poi di Inter e Juventus. Come accaduto altre volte in passato, pur essendo la meno ricca e blasonata tra le squadre italiane, l’Atalanta è riuscita a fare il percorso migliore di tutte in Europa. Non è la prima volta che l’Atalanta gioca una grande partita in Europa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La solita, eppur nuova, Atalanta in Europa

Vannacci, Renzi e la solita “nuova destra”: quando la funzione conta più delle ideeRoma, 4 feb – L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega e l’avvio pieno di Futuro Nazionale aprono una fase nuova negli equilibri della destra italiana.

Eppur si muove. Destra, sinistra, centro: la politica oltre il teatroLa leadership di Forza Italia e della Lega, le faglie di oggi che potrebbero diventare le fratture di domani, i sindaci in panchina per un ruolo più...

La ATALANTA de Lookman que DESTROZÓ la EUROPA LEAGUE