Eppur si muove Destra sinistra centro | la politica oltre il teatro

Questa mattina, nel cuore della città, cittadini e politici si sono ritrovati di fronte a un panorama politico in continuo movimento. Le alleanze si sfaldano e si rimettono in discussione, mentre le tensioni tra destra, sinistra e centro sembrano aumentare di giorno in giorno. Nessuno sa bene dove si stia andando, ma tutti cercano di orientarsi in quella che ormai sembra una vera e propria faglia del sistema. La scena politica sembra più un teatro che una strada chiara da seguire.

La leadership di Forza Italia e della Lega, le faglie di oggi che potrebbero diventare le fratture di domani, i sindaci in panchina per un ruolo più ambizioso nella squadra dell’opposizione. E lo sguardo al voto del 2027. Una guida ai movimenti sotterranei dell’Italia politica Zangrillo in campo: "Segretario di Forza Italia? Sono a disposizione. Askatasuna? Schlein ha lasciato porta aperta all'antistato" Questo articolo non è un articolo: è una guida. E’ un tentativo, non sappiamo quanto creativo, di orientarsi su quelle che sono le faglie della politica di oggi che potrebbero diventare le fratture di domani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

