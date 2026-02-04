Roma si muove di nuovo nel panorama politico. Roberto Vannacci lascia la Lega e si unisce a Futuro Nazionale, rafforzando la presenza di questa nuova formazione. La scena politica della destra italiana si ridisegna, con le vecchie divisioni che si mescolano alle nuove alleanze. La funzione sembra contare più delle idee, mentre i leader cercano di conquistare spazi e consensi.

Roma, 4 feb – L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega e l’avvio pieno di Futuro Nazionale aprono una fase nuova negli equilibri della destra italiana. La reazione immediata, però, racconta qualcosa che va oltre il destino di un singolo soggetto politico. Prima ancora che struttura, classe dirigente e radicamento vengano messi alla prova, il fenomeno viene già trattato come un attore con un peso definito e con una funzione precisa dentro lo schema complessivo. Questo passaggio merita attenzione. Renzi spiega per filo e per segno il ruolo di Vannacci. A renderlo esplicito è il post pubblicato da Matteo Renzi, in cui il leader di Italia Viva ragiona in termini puramente elettorali: l’emergere di una destra più radicale organizzata in modo autonomo sottrae voti decisivi a Meloni e Salvini; con un centrosinistra unito, questo spostamento può cambiare il risultato finale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Vannacci, Renzi e la solita “nuova destra”: quando la funzione conta più delle idee

I sondaggi mostrano che Vannacci si ferma al 4%, un dato che non si discute, ma che fa riflettere.

La Lega perde più di tutti nei sondaggi.

VANNACCI: MANDIAMO A CASA LA SINISTRA DA OVUNQUE ESSA GOVERNA

