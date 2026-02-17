Al Waicf 2026 le imprese venete dell' innovazione conquistano Cannes da protagoniste

Al Waicf 2026, le imprese venete specializzate nell’innovazione hanno portato il loro talento a Cannes, attirando l’attenzione di visitatori e professionisti da tutto il mondo. Quasi 220 aziende hanno partecipato come espositori, presentando progetti e soluzioni innovative. La manifestazione ha visto la presenza di più di 300 relatori internazionali e più di 250 incontri strategici, coinvolgendo circa 10 mila persone da oltre 60 Paesi.

Trecentoventi relatori internazionali, 220 aziende espositrici, oltre 250 convegni strategici, per un pubblico di circa 10 mila persone tra professionisti e visitatori, provenienti da oltre 60 Paesi. Sono stati questi i numeri dell’edizione 2026 del WAICF, il Festival mondiale dell’intelligenza artificiale, ospitato dal Palais des Festival di Cannes. All’appuntamento ha partecipato anche una delegazione di imprese venete, nella missione organizzata da Venicepromex, in collaborazione con il sistema camerale, Confapi Veneto e Veneto Più - Ente strumentale di Confapi Padova -, nell’ambito del Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione della Regione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Intelligenza Artificiale: Padova protagonista al WAICF 2026 di CannesLa città di Cannes si prepara ad ospitare uno degli eventi più importanti nel campo dell’intelligenza artificiale. Innovazione e ricerca: tesoretto da 250 milioni per le imprese del SudDal oggi e fino al 18 febbraio, le imprese del Sud possono accedere a un fondo di 250 milioni di euro destinato a incentivare l’innovazione e la ricerca. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nove PMI venete al WAICF 2026, il salone mondiale dell’intelligenza artificiale; Intelligenza Artificiale: Padova protagonista al WAICF 2026 di Cannes; Le Pmi venete sbarcano al WAICF 2026 di Cannes tra innovazione e intelligenza artificiale; WAICF 2026: la delegazione italiana al festival internazionale dell’AI. WAICF 2026: la delegazione italiana al festival internazionale dell’AI30 imprese italiane partecipano al World AI Cannes Festival con il padiglione ICE. Tra le realtà presenti anche Social Thingum e WhoTeach. affaritaliani.it WAICF 2026 - Policloud accelera la sua espansione internazionale e punta a 1.000 micro-data center sovrani di IA entro il 2030CANNES, Francia, 16 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Al World AI Cannes Festival (WAICF) 2026, Policloud, una società francese specializzata in cloud sovrano distribuito e infrastrutture di intelligenza ... adnkronos.com Ho avuto il piacere di essere in videocollegamento con il WAICF – World AI Cannes Festival, uno degli appuntamenti internazionali di riferimento sull’intelligenza artificiale. Un confronto stimolante e ricco di visioni, assieme Marco Landi, grande manager italia facebook