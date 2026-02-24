serie c maschile invicta posticipo insidioso a san miniato gara ostica

L’Invicta affronta oggi la Folgore San Miniato nel posticipo di Serie C maschile, causato dall’assenza dei giovani Ferrari e Vannucci impegnati con la nazionale giovanile. La partita, valida per la sedicesima giornata, si gioca alle 21 e rappresenta un’occasione difficile per i ragazzi di coach Ferrari. La squadra grossetana cerca di mantenere il passo, ma dovrà affrontare una sfida complicata contro un avversario ostico in casa.

Posticipo di campionato per i giovani ragazzi di coach Enrico Ferrari. Oggi alle 21, per la sedicesima giornata di serie C maschile, l’ Invicta sarà sul campo della Folgore San Miniato per un incontro che era stato posticipato a causa dell’assenza, tra le fila dei grossetani, dei giovani Leonardo Ferrari e Lorenzo Vannucci impegnati con la nazionale italiana giovanile al torneo di Pordenone: un impegno che aveva imposto di rimandare il confronto. Trasferta insidiosa per i grossetani che nonostante siano in un buon momento di forma, dovranno affrontare un avversario ostico. Grossetani noni in classifica generale con 24 punti e reduci da un filotto di sei vittorie di fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

