Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Trump | Mi sorprende
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi. La sua presenza è stata subito segnata dall’irritazione del pubblico, che ha reagito bruscamente non appena è stato inquadrato sul maxi schermo durante il passaggio della delegazione degli Stati Uniti. Trump ha commentato la scena dicendo che gli ha sorpreso il modo in cui il pubblico ha reagito.
Il vicepresidente USA JD Vance è stato fischiato ieri a San Siro durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, non appena è stato inquadrato sul maxi schermo al passaggio della delegazione americana. Stessa accoglienza anche per Israele.🔗 Leggi su Fanpage.it
Olimpiadi, la cerimonia d’apertura: la sfilata deserta, fischi a Israele e Vance. La pace confinata ai discorsi di Ghali e Theron
Questa notte, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è svolta sotto una pioggia di fischi e proteste.
