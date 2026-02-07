Fischi per JD Vance e Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Trump | Mi sorprende

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, il vicepresidente americano JD Vance è stato accolto con fischi. La sua presenza è stata subito segnata dall’irritazione del pubblico, che ha reagito bruscamente non appena è stato inquadrato sul maxi schermo durante il passaggio della delegazione degli Stati Uniti. Trump ha commentato la scena dicendo che gli ha sorpreso il modo in cui il pubblico ha reagito.

