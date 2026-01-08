Groenlandia JD Vance avverte l' Europa | Prendete Trump sul serio

Il vicepresidente JD Vance ha sottolineato l'importanza di considerare con attenzione le posizioni di Donald Trump, in particolare in relazione alla Groenlandia. Invitando i leader europei a prendere sul serio le affermazioni dell'ex presidente, Vance evidenzia come le dinamiche geopolitiche siano influenzate da dichiarazioni e posizioni che meritano attenzione nel contesto internazionale.

"Quello che dico ai leader europei è: prendete quello che dice Donald Trump sul serio ". Lo ha detto il vicepresidente JD Vance rispondendo a una domanda sulla Groenlandia. Vance ha ricordato che il segretario di Stato Marco Rubio dovrebbe incontrare la prossima settimana il leader di Danimarca e Groenlandia. "La Groenlandia è molto importante non solo per la difesa missilistica americana, ma per la difesa missilistica mondiale. Ci sono Paesi ostili che hanno mostrato molto interesse per quel particolare territorio, quella particolare fetta di mondo", ha detto Vance. "Chiediamo ai nostri amici europei di prendere più seriamente la sicurezza di quella massa continentale, perché se non lo faranno, gli Stati Uniti dovranno fare qualcosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

