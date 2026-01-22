Il metodo Report e quel trojan arma di distrazione di massa

Il dibattito sulla sicurezza informatica e le modalità di sorveglianza continua a suscitare discussioni tra Camera e Senato. Recentemente, si è parlato di un presunto trojan utilizzato come strumento di distrazione di massa, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla gestione dei dati. La vicenda coinvolge anche il contratto del 2019 tra il governo e Microsoft, evidenziando questioni di affidabilità e sicurezza nel settore giudiziario e digitale italiano.

L'ennesima giornata di polemiche tra Camera e Senato. L'opposizione, tempestivamente attivata da provvidenziali whatsapp, che accusa Carlo Nordio di un trojan installato nei computer dei magistrati per spiarli (parentesi: il contratto con Microsoft è del 2019, governo Conte, ministro della Giustizia "dj Fofò" Bonafede, Cinquestelle se la memoria non inganna). La risposta del ministro è in una parola: «Surreale». Eppure da sinistra si insiste nel dipingere un governo che spia e complotta, costruendo una narrazione fatta più di sospetti che di fatti. Un attacco che si inserisce pienamente – ormai lo sanno anche i bambini - nella battaglia senza quartiere sulla riforma della giustizia.

