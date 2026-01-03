nella trappola della distrazione di massa

Nel 1958, Aldous Huxley tornò a riflettere sul suo celebre “mondo nuovo”, originariamente immaginato nel 1931. In questa occasione, tuttavia, adottò una forma saggistica per analizzare le trasformazioni sociali e culturali avvenute nel frattempo, evidenziando come la distrazione di massa e la manipolazione dell’informazione continuino a influenzare la nostra realtà quotidiana. Un percorso di approfondimento che invita alla riflessione critica sul nostro rapporto con il mondo mediatico.

Nel 1958 Aldous Huxley decise di ritornare – in forma saggistica – nel “mondo nuovo” che aveva immaginato nel 1931, quando scrisse una delle più importanti e preveggenti distopie nella storia della letteratura. Voleva confrontarsi con un altro immenso collega – George Orwell, l’autore di 1984 – ma soprattutto voleva costringere i due capolavori a sottoporsi alla prova del tempo. S’incoronò da solo vincitore, pur con una punta e forse qualcosa di più di malinconia. La sua conclusione, più che condivisibile, era che, stando al contesto creatosi nel Secondo dopoguerra, «dobbiamo ritenere più probabile qualcosa che somigli al Mondo nuovo e non qualcosa che somigli a 1984». 🔗 Leggi su Panorama.it

