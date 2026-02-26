A rivelarlo, Darren McGrady, per quindici anni chef a corte. Che racconta, però, di come gli eredi della sovrano abbiano sviluppato, invece, gusti decisamente diversi È stata una delle persone che ha viaggiato più al mondo. Basti pensare che nei suoi 70 anni di regno ha visitato ben 117 Paesi. In quanto a cibo, però, la regina Elisabetta non era altrettanto esploratrice. Al contrario, secondo alcuni testimoni era persino un po’ “schizzinosa”. Come ha raccontato Hello! qualche giorno fa, la compianta regina Elisabetta II non era una grande buongustaia. Era nota, al contrario, per essere poco adattabile in fatto di cibo. Aveva i suoi gusti e guai a farglieli cambiare. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La regina Elisabetta in vita sua non ha mai assaggiato un popolarissimo cibo italiano. Parola dell'ex royal chef Darren McGrady

