Natale è una delle rare occasioni in cui la famiglia reale manda foto e biglietti di auguri al resto del mondo. Un’opportunità per ammirare foto private che, altrimenti, non sarebbero mai finite in circolazione. Scatti spesso non ufficiali, scelti dalle royal family per mostrare un lato meno noto e più informale di re, regine, principi e principesse. Immagini realizzate da fotografi di professione o, spesso, da membri della famiglia che si sono prestati, in quell’occasione a stare dietro all’obiettivo per una buona causa. Ad aprire la sfilza di Christmas Card, nel 2025, sono stati Carlo e Camilla. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il Royal Collection Trust ha tirato fuori due cartoline natalizie della regina Elisabetta in qualche modo legate al principe Harry

Leggi anche: Il principe Andrea perde anche i corgi: chi si occuperà dei cagnolini della regina Elisabetta II

Leggi anche: Lo sgarbo di Natale della regina Elisabetta e l’addio di Harry e Meghan agli incarichi reali

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La foto della cartolina di Natale del principe William e Kate Middleton suscita polemiche per un dettaglio; Foto di Natale di William e Kate scatena reazioni negative.

Catarina The Royal Chapter 2027 collection Princess silhouette crafted from smooth satin, with an illusion deep neckline and a V-shaped corset embellished with hand-sewn lace appliqué. Removable satin side flounces create volume and elegance, and the - facebook.com facebook