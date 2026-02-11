La nostra recensione di Hamnet – Nel nome del figlio, il film di Chloé Zhao con le straordinarie interpretazioni di Paul Mescal e Jessie Buckley in una rilettura di Shakespeare attraverso il prisma del lutto familiare. Hamnet – Nel nome del figlio, candidato 8 volte ai Premi Oscar, è un dramma intimo e contemplativo in cui Chloé Zhao sposta il mito di Shakespeare sul terreno domestico del lutto, privilegiando atmosfera e sensibilità rispetto alla narrazione tradizionale. Jessie Buckley domina la scena con un’interpretazione viscerale, mentre Paul Mescal lavora per sottrazione, incarnando un dolore trattenuto e irrisolto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Hamnet – Nel nome del figlio, recensione: Jessie Buckley e Paul Mescal sono il cuore pulsante del film

Chloé Zhao torna a colpire con un film che mette il dolore al centro della scena.

Jessie Buckley si conferma una delle attrici più intense del momento.

