Klopp Real Madrid, la Red Bull è uscita allo scoperto rivelando il futuro del tecnico. Cosa sta succedendo in Liga. L’eredità di Carlo Ancelotti pesa come un macigno e il Santiago Bernabéu, si sa, non è un teatro per deboli di cuore. L’avventura di Xabi Alonso sulla panchina più prestigiosa del mondo, iniziata la scorsa estate tra grandi squilli di tromba dopo il miracolo sportivo compiuto al Bayer Leverkusen, si sta rivelando più complessa del previsto. Se la classifica non piange (il Real è secondo in Liga e vivo in Champions League), a preoccupare la Casa Blanca è la tenuta dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Klopp Real Madrid, nome clamoroso per sostituire Xabi Alonso! Ma in Red Bull escono allo scoperto e rivelano il futuro del tecnico. Nessun dubbio ormai

Leggi anche: Esonero Xabi Alonso, ipotesi Klopp per la panchina del Real Madrid? La dirigenza del Lipsia avverte sul possibile addio ai tedeschi dell’ex tecnico del Liverpool

Leggi anche: Real Madrid, per Xabi Alonso il City è l’ultima spiaggia prima dell’esonero. Contattati Zidane e Klopp (El Mundo)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Real Madrid, l’effetto Alonso non decolla: spunta Klopp, ma il Lipsia chiude la porta - L’avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid sta prendendo una piega più complessa del previsto. tuttojuve.com