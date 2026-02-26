La protesta degli operai Stellantis di Pomigliano | Non avremo il premio

Gli operai dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco hanno deciso di scioperare, protestando contro il mancato pagamento del premio annuale di produzione. La mobilitazione coinvolge molti lavoratori del reparto montaggio che hanno deciso di manifestare il proprio disappunto con un'azione di stop alle attività. La situazione ha generato un forte fermento tra i dipendenti e ha attirato l'attenzione sulla questione.

Protesta dei lavoratori nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, dove molte tute blu del reparto montaggio stanno incrociando le braccia per manifestare contro il mancato riconoscimento del premio annuale di produzione.La protesta stava già montando stamattina, e alcuni lavoratori si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Stellantis Pomigliano, Trasnova licenzia 53 operai, è scaduta la proroga: "Fico ci aiuti"La società di logistica che lavora per Stellantis ha annunciato la ripresa dei licenziamenti congelati un anno fa. La Fiamma Olimpica fa tappa nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'ArcoTempo di lettura: 2 minutiLa Fiamma Olimpica ha fatto tappa, oggi, nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove Alfa Romeo...