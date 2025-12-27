La Fiamma Olimpica fa tappa nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco
Tempo di lettura: 2 minuti La Fiamma Olimpica ha fatto tappa, oggi, nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove Alfa Romeo produce il C-Suv Tonale, con una tedofora d’eccezione, Stefania Belmondo, ex fondista italiana che ha inaugurato e terminato l’evento passando il testimone ad una selezione di dipendenti scelti per l’occasione. Alfa Romeo, è infatti Official Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica e, fanno sapere dall’azienda, ne condivide i valori essenziali di passione, sportività e tecnologia che ha voluto celebrare con un’edizione di Junior e Tonale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 con equipaggiamenti esclusivi, look esterno e interno specifici ai vertici della gamma con interventi mirati per accrescerne ulteriormente il carattere sportivo e il fascino di un design riconoscibilmente Alfa Romeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
