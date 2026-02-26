' Respiro e consapevolezza’ in programma un incontro dedicato alla pratica del Pranayama

Sabato 28 alle 10.30, alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara, si terrà un incontro incentrato sulla pratica del Pranayama, inserito nella rassegna ‘Ricomincio da me’. L’evento mira a offrire ai partecipanti un momento di attenzione al respiro e alla consapevolezza attraverso esercizi specifici. La sessione si rivolge a chi desidera approfondire questa tecnica di respirazione.

Sarà dedicato alla pratica del Pranayama il nuovo appuntamento, sabato 28 alle 10.30, con la rassegna ‘Ricomincio da me’ alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. L'incontro, dal titolo ‘Respiro e consapevolezza’, sarà curato dalla docente certificata di Yoga, Adriana di Pietro. L'appuntamento è a partecipazione gratuita e con prenotazione da effettuare chiamando il numero 0532418280 o scrivendo a [email protected]. Pranayama è una parola sanscrita formata da prana, energia vitale; e A-Yama, non dispersione. Quindi l'intento della pratica è trattenere l'energia vitale. La via percorsa è la coscienza del respiro che getta un ponte tra corpo e mente, ne stabilizza la relazione e la rende consapevole. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

