La tuta da tedoforo in vendita online scandalo fra i Ragni di Lecco | ' ' Disdicevole e vergognoso

Un episodio che ha suscitato scalpore tra i membri dei Ragni di Lecco. Uno dei loro membri, che ha partecipato alla staffetta con la torcia olimpica sulla Grignetta, ha messo in vendita online la tuta usata durante l’evento. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno, con alcuni che definiscono la cosa “disdicevole e vergognosa”. La società dei Ragni si è detta sorpresa e delusa, sottolineando che si tratta di un gesto inappropriato e fuori dai valori condivisi.

Lecco, 7 febbraio 2026 – La tuta dei tedofori dei Ragni di Lecco in vendita online. Uno dei Ragni della Grignetta che hanno portato la torcia con la fiamma olimpica fino in cima alla Grigna Meridionale, avrebbe messo in vendita la tuta da staffetta dei Giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026. La tuta dei tedofori della Grignetta in vendita online: ''Un fatto gravissimo'' L'annuncio su Vinted. Il prezzo richiesto per il cimelio era di 1.530 euro, più 3 euro e mezzo di spedizione. L'annuncio è stato pubblicato su Vinted, alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Poi è stato rimosso, non si sa se perché la tuta sia stata effettivamente venduta, oppure se perché il tedoforo si è accorto del “sacrilegio”, piuttosto perché potrebbe essersi trattato magari di uno scherzo o di un fake. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La fiamma olimpica ha raggiunto i 2410 metri sulla Grignetta, portata dai Ragni di Lecco.

