Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Il viaggio è un’esperienza affascinante e arricchente, ma pianificarlo, invece, può diventare un momento complicato. Aereo o treno ad alta velocità? Volo low cost o Frecciarossa e Italo? Oggi, infatti, la scelta del trasporto non dipende più solo dal prezzo o dal tempo di percorrenza, ma anche dall’impatto ambientale e dalla comodità. Cercando online, alcune piattaforme di viaggio consentono di cercare più mezzi in un’unica ricerca, mostrando voli, treni e autobus insieme. Tuttavia, una di queste, Skyscanner, ha introdotto una novità che fa qualcosa di più. La... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La nuova funzione del motore di ricerca e comparatore di viaggi gratuito, consente di valutare rapidamente tutte le alternative di viaggio in un solo click

Siamo davvero curiosi del mondo o pensiamo solo a cosa mangiare? Il bilancio annuale delle ricerche sul motore di ricerca sorprenderàCome ogni dicembre che si comandi, anche in questo 2025 arriva puntuale il momento delle classifiche, un rito collettivo che ci accompagna verso la...

Arif le prova tutte per cacciare di casa Sarp, ma la legge non glielo consenteDopo il trasferimento di Sarp nell’appartamento sopra quello di Bahar nel palazzo c’è una tensione mai avvertita prima.

Temi più discussi: Ospedale Ramazzini di Carpi, la nuova Responsabile della Radiologia è la dottoressa Natalia Caproni; Come programmare i messaggi su WhatsApp: la nuova funzione in arrivo | Leak; Airbnb, la funzione prenota subito e paga dopo arriva anche in Italia: come funziona; WhatsApp, nuova funzione per i gruppi: arriva la Cronologia dei messaggi.

Samsung Galaxy S26 traduce in tempo reale: la nuova funzione della fotocameraL’app Fotocamera guadagna infatti una funzione di traduzione in tempo reale che va oltre quanto visto finora sugli smartphone Android ... hdblog.it

Entra in funzione la nuova anagrafe nazionale degli assistitiDalle 14 del 27 febbraio alle 8 del 2 marzo non potranno essere rilasciate o revocate esenzioni né effettuata una scelta o revoca del medico ... gonews.it

#LockheedMartin ha testato in volo una nuova funzione di intelligenza artificiale sull’F-35 Lightning II, capace di identificare contatti sconosciuti in tempo reale x.com

Sanità, il 2 marzo entra in funzione la nuova anagrafe nazionale degli assistiti - facebook.com facebook