C ome ogni dicembre che si comandi, anche in questo 2025 arriva puntuale il momento delle classifiche, un rito collettivo che ci accompagna verso la fine dell’anno e ci permette di guardare indietro con un sorriso. Non si tratta solo di numeri o di graduatorie: si tratta di piccoli specchi che riflettono chi siamo stati e cosa ci ha incuriosito, quali sono state le nostre paure e le nostre passioni, i momenti di leggerezza e quelli di riflessione. Tra le classifiche più amate, c’è senza dubbio “Un anno di Ricerche” di Google, che ogni anno fotografa gli italiani attraverso le parole digitate sul motore di ricerca. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Siamo davvero curiosi del mondo o pensiamo solo a cosa mangiare? Il bilancio annuale delle ricerche sul motore di ricerca sorprenderà