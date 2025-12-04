Siamo davvero curiosi del mondo o pensiamo solo a cosa mangiare? Il bilancio annuale delle ricerche sul motore di ricerca sorprenderà
C ome ogni dicembre che si comandi, anche in questo 2025 arriva puntuale il momento delle classifiche, un rito collettivo che ci accompagna verso la fine dell’anno e ci permette di guardare indietro con un sorriso. Non si tratta solo di numeri o di graduatorie: si tratta di piccoli specchi che riflettono chi siamo stati e cosa ci ha incuriosito, quali sono state le nostre paure e le nostre passioni, i momenti di leggerezza e quelli di riflessione. Tra le classifiche più amate, c’è senza dubbio “Un anno di Ricerche” di Google, che ogni anno fotografa gli italiani attraverso le parole digitate sul motore di ricerca. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
NOI GENOVESI SIAMO DAVVERO COSI DIVERSAMENTE SIMPATICI? Ci sono momenti che ami la tua città. Le luci, la gente, quel tepore così umano nel gelo della sera. E allora ti prende un entusiasmo, una voglia di camminare. Guardare. Così mentre girav - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, Ferrari: "Dobbiamo ritrovare l'intesa, ma siamo davvero a un passo" #SkySport #SkySerieA Vai su X
Atletico Madrid, Hancko: "Arsenal fra le squadre migliori al mondo. Siamo davvero delusi" - Il difensore dell'Atletico Madrid David Hancko ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della UEFA dopo la sconfitta in casa dell'Arsenal: "E' stata una partita molto dura. Da tuttomercatoweb.com
Siamo tutti campioni del mondo con le ragazze del volley - Questo stadio entrerà a pieno diritto nella storia dello sport italiano e dello spettacolo in video. Lo riporta mymovies.it