Arif cerca di allontanare Sarp dalla sua casa, ma le leggi non gli permettono di farlo. Dopo il trasferimento di Sarp nell’appartamento sopra quello di Bahar, cresce una tensione inaspettata tra i vicini. La convivenza diventa sempre più difficile, portando a situazioni che mettono alla prova i rapporti e la pazienza di tutti.

D opo il trasferimento di Sarp nell’appartamento sopra quello di Bahar nel palazzo c’è una tensione mai avvertita prima. Il contratto firmato di nascosto da Yusuf ha messo Arif con le spalle al muro. La forza di una donna ogni giorno racconta una nuova sfida per tutti i protagonisti. Nelle puntate in onda oggi e domani, venerdì 9 e sabato 10 gennaio, in particolare il rapporto tra padre e figlio subirà una scossa non da poco. Oggi l’appuntamento è alle 16:00, domani invece è anticipato alle 15:00, con la puntata lunga un’ora. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Bahar resta senza lavoro La forza di una donna, anticipazioni puntata 9 e 10 gennaio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Arif le prova tutte per cacciare di casa Sarp, ma la legge non glielo consente

