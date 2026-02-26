La Novara segreta | un nuovo tour in arrivo in città

Preparatevi a scoprire un lato nascosto di Novara con un nuovo tour nel cuore della città. Camminando tra i vicoli più antichi si svelano storie di epoche passate, leggende e angoli sconosciuti che conservano segreti ancora da svelare. Tra chiese, piazze e edifici storici si passeggia alla scoperta di un patrimonio spesso ignorato, ma ricco di fascino e curiosità.

Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità, stranezze e tanta cultura. Sono tante le curiosità che da sempre abbiamo avuto sotto agli occhi e che mai abbiamo notato. Punti toccati: Castello, Duomo di Santa Maria Assunta, Piazza delle Erbe, Broletto, Basilica di San Gaudenzio. Durata del tour: 2 ore. Necessario arrivare 10 minuti prima dell'inizio del tour. Le visite iniziano con la massima puntualità.Percorso privo di barriere architettoniche, accessibile anche a persone con disabilità motorie. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Novara segreta: torna il tour nel cuore della cittàUna passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando...

Leggi anche: Novara, perturbazione atlantica in arrivo: pioggia e neve anche in città

La Teoria Dei 2 Cervi In 99 Notti Nella Foresta ...