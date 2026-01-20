Novara perturbazione atlantica in arrivo | pioggia e neve anche in città

A Novara si prevede un cambiamento meteo nelle prossime ore, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà pioggia e neve anche in pianura. Fino a giovedì, il clima sarà caratterizzato da sole e temperature basse, grazie a un’alta pressione stabile sui Balcani. Successivamente, le condizioni si evolveranno con un aumento delle precipitazioni, influenzando le giornate successive.

Sole e freddo fino a giovedì, poi arrivano le piogge e la neve anche in pianura."Una vasta area di alta pressione, centrata sui Balcani, favorirà una parentesi stabile e soleggiata sul Piemonte, con prevalenza di bel tempo fino a giovedì - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -. Il clima sarà.

