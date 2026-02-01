Quando la cura diventa umanità | grazie al reparto di Chirurgia generale 7A

Un lettore ha scritto per ringraziare il reparto di Chirurgia generale 7A dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Il suo messaggio è un gesto di riconoscenza per il lavoro dei medici e degli infermieri. La struttura, guidata dal professor Giorgio Ercolani, ha dimostrato ancora una volta quanto la cura possa essere anche umanità. La sua testimonianza mette in luce come il personale si impegni ogni giorno per assistere i pazienti con attenzione e rispetto.

Scrive il lettore: "Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine all'intero reparto di Unità operativa di Chirurgia generale 7A dell'ospedale Morgagni–Pierantoni di Forlì diretto dal professor Giorgio Ercolani. In un momento in cui la salute chiedeva un po' più di cura, ho trovato un ambiente in cui professionalità, umanità e gentilezza convivono in modo armonioso, creando un clima di cura autentica che va ben oltre il semplice gesto sanitario. Gli operatori addetti alle pulizie, sempre presenti con discrezione e attenzione, fondamentali per garantire un ambiente sicuro e accogliente. I barellieri, disponibili e premurosi, capaci di trasformare anche i momenti più difficili in passaggi più leggeri.

