Capodanno in sala operatoria a Verona | eseguito un trapianto di fegato oltre la mezzanotte
A Verona, durante la notte di Capodanno, al Polo Confortini si è svolto un trapianto di fegato oltre la mezzanotte. Mentre la città celebrava l’inizio del nuovo anno, il team medico ha condotto con professionalità un intervento delicato, dimostrando l’impegno continuo della sanità locale anche durante le festività.
La notte di San Silvestro, mentre la città salutava l’arrivo del nuovo anno, al Polo Confortini di Verona si lavorava senza sosta per un intervento che non poteva attendere. Poco dopo la mezzanotte del 31 dicembre si è infatti concluso con successo un trapianto di fegato che ha visto impegnati il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Errore fatale in sala operatoria: 67enne perde la vita, maxi-condanna di oltre un milione per la clinica
Leggi anche: Primo trapianto al mondo di arteria polmonare, dove è stato eseguito e perché
Capodanno in corsia a Verona: trapianto di fegato riuscito nella notte.
Notte di Capodanno in sala operatoria con trapianto di fegato al Polo Confortini - Verona, trapianto di fegato la notte di Capodanno all'ospedale di Borgo Trento: il 2025 si chiude con 67 trapianti. veronaoggi.it
All'Aoui di Verona un trapianto di fegato la notte di Capodanno - Un trapianto di fegato è stato eseguito con successo la notte di Capodanno al Polo Confortini dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. msn.com
Capodanno nei quartieri, Verona festeggia insieme agli over 65: attesi 750 partecipanti, presente anche il sindaco - Nove eventi diffusi nella notte del 31 dicembre: tante associazioni in campo e la tradizionale visita del primo cittadino Damiano Tommasi per gli auguri di fine anno ... veronasera.it
Bellissimo concerto di Capodanno questo pomeriggio presso la sala della giostra a Poggio a Caiano. Sì ringraziano il Comune e tutti i musicisti che hanno partecipato - facebook.com facebook
Pietro Sala aveva 83 anni: il malore la mattina di Capodanno. Fu consigliere Dc per 15 anni: venerdì il funerale. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.