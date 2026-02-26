La mbracciata ecco il nuovo dolce dell' identità messinese

Si chiama "Mbracciata": è il dolce creato e presentato oggi al Comune da Loredana Ermini, titolare della pasticceria Di Pietro, e dalla figlia. E' un mix tra la cassata, tipicamente siciliana, e la lievitazione che dopo il terremoto del 1908 è stata una novità giunta da fuori e che ha migliorato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Nipitiddata, la ricetta del dolce natalizio messinese che celebra la Maternità di MariaNel periodo natalizio, la tradizione messinese non è completa senza la "Nipitiddata", un dolce che affonda le radici nella storia della città e che...

Escluso da Sanremo, l'artista messinese D'Agostino lancia "Luna dolce luna"L'artista messinese Nicolò D’Agostino lancia “Luna dolce luna”, un inno romantico all’amore smarrito.