Escluso da Sanremo l' artista messinese D' Agostino lancia Luna dolce luna

Nicolò D’Agostino, artista messinese, ha deciso di pubblicare il brano “Luna dolce luna” dopo essere stato escluso dal festival di Sanremo. La sua canzone, che parla di un amore perduto, è arrivata proprio nel momento in cui il cantante cercava di superare questa delusione. Con questa mossa, D’Agostino vuole mostrare che la musica può essere anche un modo per reagire alle sconfitte.

L'artista messinese Nicolò D’Agostino lancia “Luna dolce luna”, un inno romantico all’amore smarrito. Sarà disponibile per tutte le emittenti radiofoniche italiane e nei negozi digitali da domani. Un brano che si presenta come un dialogo intimo e poetico con la luna, figura eterna e simbolica dell’amore, dei sogni e delle emozioni più profonde. Con parole semplici ma evocative, Nicolò si rivolge alla luna come a un’amica confidente, chiedendole di tornare a far innamorare i cuori, di raccontare i sogni degli innamorati e di illuminare le notti più buie. “Luna dolce luna più non fai innamorare i cuori degli innamorati” è l’incipit che apre un racconto carico di dolcezza e nostalgia, in cui la luna diventa “culla di Venere, dea dell’amore”, capace di oscurare persino le stelle che si credono più belle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

