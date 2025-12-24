Nipitiddata la ricetta del dolce natalizio messinese che celebra la Maternità di Maria

Nipitiddata dolce dell’Immacolata un dolce tipico del messinese che viene preparato per questa festa. Sono dei dolcetti di pasta frolla con all’interno un ripieno di fichi secchi, noci, mandorle, spezie, cioccolato e confettura molto simile nel ripieno ai Buccellati. - facebook.com facebook

