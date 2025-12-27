Se lasci i social leggerai più libri?
Uno scrittore americano ci ha provato, e ha scoperto che le cose non sono semplici come sembra: le pagine scritte, per loro natura, non sono strumenti «efficienti», mentre il web ci sta educando a pretendere esperienze perfettamente ottimizzate sui nostri gusti. Ecco com’è andata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Più libri più liberi, Osho: “Se Zerocalcare non era famoso andava pure se c’era Goebbels. Vedo più negazione della libertà a sinistra”
Leggi anche: McTominay non sputa nel piatto in cui ha mangiato: «Troppo facile dire che se lasci lo United, diventi più forte»
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
25 libri da leggere a Natale?? Libri consigliati ?? TBR ? Novità in libreria ??
#SOCIAL - Ex #Sampdoria, Albin #Ekdal lascia il calcio per la "seconda volta" - facebook.com facebook
Thiago Silva lascia il Fluminense, il saluto social del brasiliano x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.